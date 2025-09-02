¿Falsas expectativas? El CAÓTICO manejo de Alpine que ha afectado a Colapinto

Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine.

Después de nueve carreras, la presión sobre el joven de 22 años aumenta considerablemente. Sin lograr sumar puntos y con dificultades para seguir el ritmo de su compañero francés, Pierre Gasly, sus actuaciones han dejado a muchos con la duda sobre su futuro en la máxima categoría.

Con el Gran Premio de Italia en Monza a la vuelta de la esquina, no se vislumbran cambios en la alineación. A pesar de los rumores de que sus días con Alpine podrían estar contados, Flavio Briatore, director del equipo, se muestra firme en mantener la dupla Gasly–Colapinto, por el momento.

Por si fuera poco, el entorno del piloto argentino parece prepararse para una posible salida de la élite. Los representantes de Colapinto exploran opciones en IndyCar y en el Campeonato Mundial de Resistencia, en caso de que Alpine decida poner fin a la asociación.

No es difícil sentir lástima por el joven, especialmente después de que sus actuaciones en Williams el año pasado hubieran hecho alardear de su potencial. Sin embargo, resulta desconcertante que Briatore, conocido por su competitividad y su carácter decidido, continúe confiando en un piloto que, hasta ahora, no ha logrado demostrar todo su talento en pista.

En mayo, la sorpresa fue general cuando Briatore decidió poner a Colapinto al segundo asiento junto a Gasly, relegando al piloto australiano, Jack Doohan, a un rol menor. Este cambio, anunciado para que Colapinto ocupe el lugar de Doohan durante cinco fines de semana, tuvo su estreno en el Gran Premio de Italia, en Emilia-Romagna.

En teoría, el argentino contaba con hasta el Gran Premio de Austria, a finales de junio, para demostrar el puntal criterio de Briatore, pero se le extendieron tres carreras más para poner a prueba su valía. Desafortunadamente, la apuesta no ha dado los resultados esperados. Hasta ahora, su mejor resultado ha sido el 11º puesto, logrado en Zandvoort la semana pasada.

La situación se complicó cuando Colapinto se vio imposibilitado de competir en el Gran Premio de Gran Bretaña tras salirse en la última curva durante la clasificación en Silverstone. Alpine atribuyó el incidente a un fallo técnico, mientras circulaban rumores sobre un posible sobrecalentamiento del embrague.

A principios de este mes, el piloto sufrió un grave accidente en el Hungaroring durante la prueba de neumáticos Pirelli de 2026, lo que supondría un gasto millonario para el equipo.

En el momento en que se decidió hacer el cambio, Briatore dejó entrever la posibilidad de un regreso para Doohan. Algunos analistas apuntaron que quizá había llegado el momento de dar otra oportunidad al piloto australiano de 22 años para demostrar su potencial.

Doohan, que tiene contrato con Alpine hasta 2027, no logró causar gran impacto en su debut al final de la temporada 2024. Aún se debate si sus rendimientos se deben a las limitaciones del coche y la estructura del equipo, o a la falta de experiencia del joven.

El comienzo de la temporada 2025 resultó particularmente difícil para Doohan. La designación de Franco Colapinto como piloto de reserva generó dudas sobre la confianza que Alpine depositaba en el australiano, quien se vio sometido a una presión que muchos consideran excesiva. Con recursos técnicos limitados, pruebas reducidas y la renuncia del jefe del equipo, Oliver Oakes, tras pocas carreras, el escenario no le ha permitido brillar como se esperaba.

Tras ser sustituido por Colapinto después de apenas seis salidas en pista, las comparativas de desempeño han mostrado que, en condiciones similares y en un momento crítico de la temporada, Doohan ha superado a su reemplazo.

David Coulthard, ex piloto y comentarista de Fórmula 1, manifestó que “hasta ahora, a Doohan no se le ha dado una oportunidad justa en la Fórmula 1”. Mientras tanto, los rumores sobre el futuro de Colapinto y su aparente interés en buscar opciones más allá de Alpine continúan creciendo, algo que sin duda preocupa al equipo y, especialmente, a Briatore.

Con la vuelta de la Fórmula 1 tras el receso veraniego y solo diez carreras restantes en la temporada, Briatore aún cuenta con tiempo para cambiar la suerte de Alpine, aunque el reloj sigue corriendo.

