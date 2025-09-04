Ha salido un reporte en el que se revela al candidato principal para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine.

Según la información compartida por Joe Saward, reconocido periodista de automovilismo, la posibilidad ya está bajo consideración en el equipo francés ante la crisis que vive el corredor sudamericano.

"Un rumor que escuché es que Alpine podría estar considerando a Paul Aron para el segundo puesto, ya que Franco Colapinto no ha hecho lo suficiente para justificar otro año, a pesar del dinero. Aron no tiene respaldo económico, pero podría ayudar a Pierre Gasly a sacar al equipo del fondo del Campeonato de Constructores.

"Veremos qué decide hacer el nuevo director ejecutivo de Renault, François Provost. La semana pasada anunció una reestructuración de la dirección que supuso la salida de varios ejecutivos y la redefinición de las funciones de otros, incluyendo un nuevo director ejecutivo en Dacia.

"Mientras que el director ejecutivo de Alpine, Philippe Krief, quien también era director de tecnología, perdió ese puesto para poder centrarse en "dar forma a la futura gama de Alpine y al desarrollo de la marca. Con el nuevo CEO de Alpine F1, Steve Nielsen, asumiendo el cargo el lunes, se pueden esperar algunos cambios en los próximos meses", reportó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

