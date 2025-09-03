Franco Colapinto destapa TREMENDA DECEPCIÓN en Alpine
Franco Colapinto reveló una tremenda decepción con Alpine luego del Gran Premio de Países Bajos.
De cara a la carrera en Monza, el corredor argentino ofreció unas palabras a los medios de comunicación: "Estar tan cerca de marcar y quedarnos a las puertas fue, por un lado, bastante gratificante, ya que demuestra nuestro progreso.
"Pero también un poco decepcionante, ya que al final estuvimos muy cerca. Aprendimos mucho durante el fin de semana y podremos aprovecharlo mientras cerramos las rondas europeas y nos adentramos en la recta final de la temporada.
"Debuté en la Fórmula 1 en Monza el año pasado, así que tengo muchas ganas de volver, esta vez con más experiencia. Fue un placer asegurar mi mejor resultado de la temporada con el undécimo puesto para el equipo en Zandvoort.
"Sucedieron muchas cosas a lo largo de la carrera que nos pusieron en la contienda por los puntos, así que hay que reconocer el mérito de todos por cómo gestionamos las diferentes situaciones", apuntó.
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
