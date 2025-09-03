Alpine ha cometido una nueva injusticia contra Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1.

La escudería francesa informó en un comunicado que Paul Aron estará en uno de sus autos para el primer entrenamiento libre de la carrera en Monza. Esto de acuerdo con las dos sesiones que los equipos deben darle a novatos.

Además, se aseguró que Aron estará en el asiento de Franco Colapinto el próximo viernes; sin embargo, la injusticia radica en que anteriormente Jack Doohan ya había cedido su monoplaza para otro novato y probablemente algunos creían que era turno de Pierre Gasly de ceder su posición.

Recordar que la categoría exige que cada escudería debe darle cuatro sesiones oficiales a un novato a lo largo de toda la temporada. Estás están repartidas en dos por cada uno de los autos.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

