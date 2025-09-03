ÚLTIMA HORA: Alpine anuncia el REEMPLAZO de Franco Colapinto

Alpine comunicó de manera oficial que Franco Colapinto será reemplazado con Paul Aaron.

El equipo francés informó en una publicación en sus redes que Aaron tomará uno de los asientos para el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Italia en Monza. Ha trascendido que se espera que Colapinto sea el corredor que deje su volante para la FP1.

Una decisión impulsada por el reglamento de la Fórmula 1, recordar que la categoría exige que cada escudería debe darle dos sesiones oficiales a un novato a lo largo de toda la temporada. Normalmente, los pilotos principales suelen ser sustituidos en un mismo número de veces.

Sin embargo, el cambio de Colapinto llega en medio de muchos rumores sobre su futuro dentro de Alpine tras una serie de pésimos resultados desde su regreso a la máxima categoría.

Se dice que las siguientes rondas serán fundamentales para determinar la continuidad o la salida del corredor sudamericano.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

