Alpine ha anunciado consecuencias contra los mensajes de aficionados argentinos a favor de Franco Colapinto.

El equipo francés hizo una publicación en sus redes sociales en el que recordaron los lineamientos que existen para su comunidad: "Queremos que todos nuestros fans tengan una experiencia divertida y segura mientras interactúan en nuestros canales.

"Nuestro código comunitario existe para eso. Desliza para descubrirlo, tanto si eres nuevo como si ya has regresado", señalaron. De hecho, el propio corredor argentino reaccionó con un emojis de aplausos en Instagram.

No es la primera vez que la escudería de Enstone tiene que tomar medidas ante el ruido generado por un sector de seguidores contra ciertos personajes dentro de la misma escuadra.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

