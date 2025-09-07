F1 Hoy: Sainz se mete en problemas en Italia; Alonso explota contra Aston Martin

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 7 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz se ha visto de nuevo en el ojo del huracán contra la escudería hermana de Red Bull, ahora en una disputa con Isack Hadjar. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha tenido que terminar de manera muy amarga su fin de semana de carrera, ya que no pudo cruzar la bandera a cuadros en el circuito de Monza. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Italia demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Res Bull y tras una caótica carrera, le siguieron Lando Norris y Oscar Piastri para completar el podio. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha tenido que ver desde afuera nuevamente cómo se termina un Gran Premio y eso lo tiene molesto. ::: LEER MÁS

