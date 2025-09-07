F1 Hoy: Sainz se mete en problemas en Italia; Alonso explota contra Aston Martin
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 7 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz se ha visto de nuevo en el ojo del huracán contra la escudería hermana de Red Bull, ahora en una disputa con Isack Hadjar. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha tenido que terminar de manera muy amarga su fin de semana de carrera, ya que no pudo cruzar la bandera a cuadros en el circuito de Monza. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Italia demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Res Bull y tras una caótica carrera, le siguieron Lando Norris y Oscar Piastri para completar el podio. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha tenido que ver desde afuera nuevamente cómo se termina un Gran Premio y eso lo tiene molesto. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Cambios importantes en Cadillac; Los pilotos serán involucrados en ello
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Salud en riesgo durante el GP de Italia; Exhibe las carencias de Alpine
- 1 hour ago
Sainz expone al CULPABLE de su resultado en el GP de Italia
- Ayer 21:12
Cadillac anuncia INUSUAL cambio de piloto en la F1
- Ayer 20:57
Williams señala lo que debe ALEGRAR a Sainz y preocupar a Ferrari
- Ayer 20:42
Verstappen se lleva el GP de Italia; Alonso se accidenta; Hamilton revive
- Ayer 16:18
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 19 agosto
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto