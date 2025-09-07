Red Bull explota CONTRA Sainz y hacen severa acusación en el GP de Italia

Carlos Sainz se ha visto de nuevo en el ojo del huracán contra la escudería hermana de Red Bull, ahora en una disputa con Isack Hadjar.

Hadjar se posicionó en el puesto dieciséis durante la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza y, según se comenta, partiría desde los pits el domingo. Sin embargo, al finalizar, mostró su descontento con el piloto de Williams con el que Racing Bulls ya había tenido problemas en Zandvoort: Carlos Sainz.

En declaraciones a Sky Sports, Hadjar aseguró haber logrado más de la P16, ya que su monoplaza estaba en perfectas condiciones. Según explicó el francés, fue Sainz quien jugó con su calentamiento previo.

“Fuimos realmente rápidos y el coche respondió fenomenal. Pero en la vuelta de salida, Carlos puso trabas para que no pudiera aprovechar al máximo mi recorrido”, comentó. Además, se recordó que Sainz ya había protagonizado un choque en Zandvoort con el compañero de equipo de Hadjar, Liam Lawson.

Hadjar se perdona su error

Hadjar continuó: “No entiendo por qué salimos a pista con neumáticos nuevos solo para dar vueltas tranquilamente; no le veo ningún sentido. Cometí un error en mi vuelta, y bueno, es la primera equivocación en la clasificación en mucho tiempo, así que puede suceder.”

Al ser nuevamente consultado sobre lo sucedido con Sainz, Hadjar explicó que él iba con neumáticos nuevos, mientras que su rival utilizaba los usados.

“Yo contaba con neumáticos nuevos y Carlos con los ya usados. Él estaba jugando, tratando de complicar mi vuelta de salida y luego no me permitió adelantar correctamente. Sinceramente, no entiendo lo que intentaba hacer”, concluyó.

