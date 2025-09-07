Alonso EXPLOTA contra la incompetencia de Aston Martin

Fernando Alonso ha tenido que ver desde afuera nuevamente cómo se termina un Gran Premio y eso lo tiene molesto.

El Gran Premio de Italia fue nuevamente una causa de frustración para el piloto español dos veces campeón del mundo, ya que Aston Martin de nuevo se ha encargado de decepcionarlo.

Después de una parada de pits que se suponía le mejoraría sus opciones en Monza, la suspensión del español falló y tuvo que irse directo a su garaje para abandonar la carrera, por lo que externó su frustración ante los medios.

"No quiero hacerlo bien, quiero puntos. Debería tener 20 o 30 puntos más de lo que tengo y no se debe a mí. Es lo que hay, desafortunadamente me estoy acostumbrando", señaló Alonso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

