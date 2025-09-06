Nuevo MILAGRO de Alonso y FRACASO de Sainz en Qualy del GP de Italia
Nuevo MILAGRO de Alonso y FRACASO de Sainz en Qualy del GP de Italia
Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron una sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia con contrastes muy marcados.
El bicampeón del mundo se logró meter en la Q3, a pesar de que su rendimiento a lo largo del fin de semana no había sido el mejor. Fernando culminó la Q2 en P8, superando a Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.
Por otro lado, el nacido en Madrid finalizó en la 13ª posición y quedó eliminado en la segunda ronda de la clasificación. Esto fue una sorpresa para muchos, dado que Carlos y su Williams habían tenido un destacado ritmo en las sesiones de entrenamientos.
Finalmente, Sainz quedó fuera junto a Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Alexander Albon y Esteban Ocon.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?
El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.
- 1. Óscar Piastri 309 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 205 puntos
- 4. George Russell 184 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 64 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Isack Hadjar 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Oliver Bearman 16 puntos
- 17. Carlos Sainz 16 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
