close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

Nuevo MILAGRO de Alonso y FRACASO de Sainz en Qualy del GP de Italia

Nuevo MILAGRO de Alonso y FRACASO de Sainz en Qualy del GP de Italia

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron una sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia con contrastes muy marcados.

El bicampeón del mundo se logró meter en la Q3, a pesar de que su rendimiento a lo largo del fin de semana no había sido el mejor. Fernando culminó la Q2 en P8, superando a Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.

Por otro lado, el nacido en Madrid finalizó en la 13ª posición y quedó eliminado en la segunda ronda de la clasificación. Esto fue una sorpresa para muchos, dado que Carlos y su Williams habían tenido un destacado ritmo en las sesiones de entrenamientos.

Finalmente, Sainz quedó fuera junto a Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Alexander Albon y Esteban Ocon.

Relacionado: ¡Franco Colapinto ARRUINA la renovación de Pierre Gasly en Alpine!

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.

  • 1. Óscar Piastri 309 puntos
  • 2. Lando Norris 275 puntos
  • 3. Max Verstappen 205 puntos
  • 4. George Russell 184 puntos
  • 5. Charles Leclerc 151 puntos
  • 6. Lewis Hamilton 109 puntos
  • 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
  • 8. Alexander Albon 64 puntos
  • 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
  • 10. Isack Hadjar 37 puntos
  • 11. Lance Stroll 32 puntos
  • 12. Fernando Alonso 30 puntos
  • 13. Esteban Ocon 28 puntos
  • 14. Pierre Gasly 20 puntos
  • 15. Liam Lawson 20 puntos
  • 16. Oliver Bearman 16 puntos
  • 17. Carlos Sainz 16 puntos
  • 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
  • 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
  • 20. Franco Colapinto 0 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2065 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Carlos Sainz

Últimas Noticias

Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto
GP de Italia

Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto

  • 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia
GP de Italia

Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia

  • hace 8 minutos
La QUEJA DIRECTA de Charles Leclerc contra Lewis Hamilton por la qualy en Italia
Ferrari

La QUEJA DIRECTA de Charles Leclerc contra Lewis Hamilton por la qualy en Italia

  • hace 17 minutos
Kimi Antonelli RESPONDE a las críticas por sus errores en Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli RESPONDE a las críticas por sus errores en Mercedes

  • hace 27 minutos
Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con Williams:
Williams

Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con Williams: "Lo de siempre"

  • hace 38 minutos
Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari

  • hace 46 minutos
MÃ¡s noticias

Más leído

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 19 agosto
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
2.500+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales

  • 22 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x