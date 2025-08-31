Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
El Gran Premio de Países Bajos demostró de nuevo el dominio de McLaren tras una caótica carrera, con la calidad de Oscar Piastri para ganar, seguido de Max Verstappen e Isack Hadjar para completar el podio.
El Circuito de Zandvoort vio una carrera con tres autos de seguridad y muchos cambios en el orden de la parrilla de principio a fin.
El primer auto de seguridad llegó en la vuelta número 23, cuando Lewis Hamilton perdió el control de su monoplaza por la lluvia y se estrelló, para tener que abandonar la carrera y seguir su horrible temporada con Ferrari.
Antonelli simplemente volvió con una tarde muy agridulce, ya que llevaba un gran resultado, pero en la vuelta 54 generó el segundo auto de seguridad de la carrera al chocar con Charles Leclerc y hacerlo abandonar la carrera.
Fernando Alonso no tuvo una de las mejores tardes con Aston Martin, ya que terminó en la zona de puntos, pero no como le hubiera gustado.
Carlos Sainz fue vencido por Alexander Albon en la pelea de pilotos en Williams y Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, pero tuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en onceava posición.
Ferrari tuvo resultados horrorosos, ya que sus dos pilotos abandonaron, y Racing Bulls es el gran beneficiado ya que Isack Hadjar logra su primer podio de la temporada tras el abandono de Lando Norris por falla en su monoplaza.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
- 2 hours ago
Sainz EXPLOTA contra la FIA tras el escandaloso manejo en el GP de Países Bajos
- hace 2 minutos
Surge un nuevo REEMPLAZO de Antonelli en Mercedes F1
- hace 36 minutos
Antonelli TRAICIONA a Ferrari
- hace 54 minutos
Golpe PSICOLÓGICO para Hamilton tras un fin de semana dramático
- 1 hour ago
Antonelli causa CAOS en el GP de Países Bajos y pesadilla para Ferrari
- 3 hours ago
Más leído
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto
- 11 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto