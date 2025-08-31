close global

oscar piastri, spanish grand prix, mclaren, graphic

Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos

Nazario Assad De León
El Gran Premio de Países Bajos demostró de nuevo el dominio de McLaren tras una caótica carrera, con la calidad de Oscar Piastri para ganar, seguido de Max Verstappen e Isack Hadjar para completar el podio.

El Circuito de Zandvoort vio una carrera con tres autos de seguridad y muchos cambios en el orden de la parrilla de principio a fin.

El primer auto de seguridad llegó en la vuelta número 23, cuando Lewis Hamilton perdió el control de su monoplaza por la lluvia y se estrelló, para tener que abandonar la carrera y seguir su horrible temporada con Ferrari.

Antonelli simplemente volvió con una tarde muy agridulce, ya que llevaba un gran resultado, pero en la vuelta 54 generó el segundo auto de seguridad de la carrera al chocar con Charles Leclerc y hacerlo abandonar la carrera.

Fernando Alonso no tuvo una de las mejores tardes con Aston Martin, ya que terminó en la zona de puntos, pero no como le hubiera gustado.

Carlos Sainz fue vencido por Alexander Albon en la pelea de pilotos en Williams y Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, pero tuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en onceava posición.

Ferrari tuvo resultados horrorosos, ya que sus dos pilotos abandonaron, y Racing Bulls es el gran beneficiado ya que Isack Hadjar logra su primer podio de la temporada tras el abandono de Lando Norris por falla en su monoplaza.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?

  • 1. Óscar Piastri
  • 2. Max Verstappen
  • 3. Isack Hadjar
  • 4. George Russell
  • 5. Alexander Albon
  • 6. Oliver Bearman
  • 7. Lance Stroll
  • 8. Fernando Alonso
  • 9. Yuki Tsunoda
  • 10. Esteban Ocon
  • 11. Franco Colapinto
  • 12. Liam Lawson
  • 13. Carlos Sainz
  • 14. Nico Hülkenberg
  • 15. Gabriel Bortoleto
  • 16. Andrea Kimi Antonelli
  • 17. Pierre Gasly
  • 18. Lando Norris
  • 19. Charles Leclerc
  • 20. Lewis Hamilton

