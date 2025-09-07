ÚLTIMA HORA: Aparatoso incidente de Alonso en el GP de Italia

Fernando Alonso ha tenido que terminar de manera muy amarga su fin de semana de carrera, ya que no pudo cruzar la bandera a cuadros en el circuito de Monza.

La vuelta 25 fue del Gran Premio de Italia fue condenatoria para el Aston Martin de Alonso, ya que, apenas habiendo regresado de su parada de pits, su auto dejó de funcionar apropiadamente.

En un fallo total de la suspensión del monoplaza, Fernando tuvo que bajar por completo la velocidad y volver hacia los pits poco a poco para poder abandonar la carrera sin generar un auto de seguridad.

Con esto, se corta la racha de carreras del español logrando puntos en el repunte en la temporada que estaba teniendo Aston Martin.

Relacionado: Nuevo MILAGRO de Alonso y FRACASO de Sainz en Qualy del GP de Italia

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!