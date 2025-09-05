F1 Hoy: Alonso entra en pelea contra la Fórmula 1; Sainz amenaza con volver a Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 4 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli se ha unido a Fernando Alonso en contra de uno de los peores enemigos que tiene actualmente la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz estaría amenazando a Lewis Hamilton con su posible regreso a Ferrari ante la crisis que vive el siete veces campeón del mundo. ::: LEER MÁS

En México hay quienes consideran que Sergio Pérez no podrá superar a Valtteri Bottas cuando compartan equipo en Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Ha salido un reporte en el que se revela al candidato principal para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

