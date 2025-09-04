Kimi Antonelli se UNE a Fernando Alonso en contra del PEOR enemigo de la F1
Kimi Antonelli se UNE a Fernando Alonso en contra del PEOR enemigo de la F1
Andrea Kimi Antonelli se ha unido a Fernando Alonso en contra de uno de los peores enemigos que tiene actualmente la Fórmula 1.
Stefano Domenicali, CEO de la categoría, aseguró que le gustaría acortar el tiempo de las carreras. Cuestionado sobre esto, Alonso dijo lo siguiente en conferencia de prensa: "¿Carreras más cortas? No lo sé, estaré viendo la televisión cuando suceda.
"Bromas aparte, estamos en buenas manos con Domenicali. Pero no creo que sea necesario acortar el Gran Premio", aseguró el piloto de Aston Martin.
Antonelli se unió al bicampeón y tampoco respalda la idea: "Los fines de semana de Sprint son divertidos para mí. Me parecen emocionantes. Sin embargo, creo que las carreras más cortas realmente no funcionarían.
"Tendrías que aplicar muchas reglas de parada en boxes. Mientras que en una carrera más larga, tienes más tiempo para construir tu rendimiento", apuntó el corredor de Mercedes.
Relacionado: CONFIRMADO: La noticia que definiría el RETIRO de Fernando Alonso de la Fórmula 1
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?
El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.
- 1. Óscar Piastri 309 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 205 puntos
- 4. George Russell 184 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 64 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Isack Hadjar 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Oliver Bearman 16 puntos
- 17. Carlos Sainz 16 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: ¡Max Verstappen quiere FICHAR por Ferrari!
- 2 hours ago
Revelado el CANDIDATO PRINCIPAL para REEMPLAZAR a Franco Colapinto en Alpine
- hace 14 minutos
¡Antonelli sufre nuevos ATAQUES desde la prensa!
- hace 55 minutos
En México ASEGURAN que Checo Pérez NO PODRÁ con Valtteri Bottas
- 1 hour ago
Hamilton será JUZGADO en el GP de Italia ante rumores de su salida de Ferrari
- 1 hour ago
¡Pero aún no empieza! La gran DECEPCIÓN de Hamilton en el GP de Italia
- 2 hours ago
Más leído
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto
El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
- 15 agosto
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 19 agosto
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto