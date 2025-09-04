Andrea Kimi Antonelli se ha unido a Fernando Alonso en contra de uno de los peores enemigos que tiene actualmente la Fórmula 1.

Stefano Domenicali, CEO de la categoría, aseguró que le gustaría acortar el tiempo de las carreras. Cuestionado sobre esto, Alonso dijo lo siguiente en conferencia de prensa: "¿Carreras más cortas? No lo sé, estaré viendo la televisión cuando suceda.

"Bromas aparte, estamos en buenas manos con Domenicali. Pero no creo que sea necesario acortar el Gran Premio", aseguró el piloto de Aston Martin.

Antonelli se unió al bicampeón y tampoco respalda la idea: "Los fines de semana de Sprint son divertidos para mí. Me parecen emocionantes. Sin embargo, creo que las carreras más cortas realmente no funcionarían.

"Tendrías que aplicar muchas reglas de parada en boxes. Mientras que en una carrera más larga, tienes más tiempo para construir tu rendimiento", apuntó el corredor de Mercedes.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.

