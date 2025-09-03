Fernando Alonso podría definir su retiro de la Fórmula 1 gracias a un nuevo reporte sobre Aston Martin.

De acuerdo con AutoMotorUndSport, han salido nuevas pistas sobre el nivel del equipo del bicampeón del mundo en la temporada 2026: "Se mantiene como secreto de estado si el cerebro creativo Adrian Newey tuvo alguna influencia en el progreso del coche actual y, de ser así, en qué medida.

"Se dice que Newey habló varias veces con el grupo de trabajo de 2025 durante algunos almuerzos en el comedor de la fábrica, pero su atención se centró casi exclusivamente en el coche del futuro. Para entonces, Aston Martin ya no competirá por puntos, sino también por victorias.

"El equipo británico de carreras también ha dado un paso adelante en sus procedimientos en pista. Una y otra vez, nada contra corriente, y la mayoría de las veces, nada bien. En Imola, Montecarlo y Montreal, desconfiaron del nuevo superpegamento C6 de Pirelli y clasificaron parcialmente con el compuesto medio C5", informaron.

En caso de ser cierto, la posibilidad de ver al asturiano en 2026 y más allá es muy grande gracias a su ambición por conseguir un tercer título mundial. Pero la realidad es que la escudería anteriormente ya ha fallado en este tipo de promesas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

