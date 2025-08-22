BOMBAZO: Ponen FUERA a Fernando Alonso de Aston Martin

Han puesto a Fernando Alonso fuera de Aston Martin por culpa de Lance Stroll en medio de malos resultados del equipo.

Johnny Herbert, ha sugerido a Sport.de que la escudería optaría por prescindir de Alonso en lugar de Lance Stroll si se viera forzado a elegir entre ambos pilotos: "Alonso tiene 43 [44]. ¿Es ese el Fernando que ganó dos campeonatos mundiales? Yo diría que no; en su momento, lo que hacía con el coche era simplemente extraordinario.

"Ahora que se acerca al final de su carrera, debemos priorizar lo que beneficie al equipo. En este momento, Stroll está a la altura de Fernando e incluso podría mejorar más. Lance recibe muchas críticas, pero una vez más estuvo cerca de Fernando, de quien todos siguen teniendo un gran respeto", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

