Aston Martin, dispuesto a lo IMPOSIBLE para hacer campeón a Fernando Alonso
Aston Martin, dispuesto a lo IMPOSIBLE para hacer campeón a Fernando Alonso
Aston Martin reveló que están dispuestos a lo imposible para poder acercar a Fernando Alonso al campeonato en 2026.
Andy Cowell, jefe de equipo, dejó unas declaraciones en GrandePremio.com sobre el trabajo que están haciendo dentro de la escudería para la próxima temporada: "Debemos ver cada fin de semana de carrera como si fuera el resultado de una prueba, pero la tesis se está escribiendo ahora mismo en la fábrica.
"La verdadera carrera por el desarrollo de innovaciones para el GP de Australia de 2026 está teniendo lugar en todas las fábricas de F1 en este momento. Por lo tanto, al igual que cientos de ingenieros están persiguiendo todos los planes de desarrollo de sistemas.
"Cuanto más podamos hacer ahora, mejores serán los resultados de los exámenes que obtendremos en Melbourne, y luego en China, Japón y así sucesivamente. Estamos tratando de establecer metas rigurosas.
"Por lo tanto, es pionerismo. Vamos a hacerlo, pero con un nivel de intensidad en el que queremos escalar el Everest sin oxígeno, solo que más rápido que cualquier otra persona lo haya hecho", apuntó.
Relacionado: Fernando Alonso opina sobre la CRISIS de Franco Colapinto: "Dispuesto a aceptar críticas"
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
BREAKING NEWS - Decisión con el futuro de Franco Colapinto: "Se acabó para él"
- 1 hour ago
Carlos Sainz habla HONESTAMENTE sobre su fichaje con Williams
- hace 1 minuto
Aston Martin, dispuesto a lo IMPOSIBLE para hacer campeón a Fernando Alonso
- 1 hour ago
F1 Hoy: Sainz exhibe a la Fórmula 1; Checo tendrá esta ventaja sobre su compañero en Cadillac
- Hoy 12:00
F1 Hoy: Ferrari compara a Hamilton con Sainz; Aston avanza para 2026 con Alonso
- Hoy 02:00
Checo Pérez Hoy: Cadillac firma a su compañero; La ventaja que tendrá sobre él
- Hoy 00:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto