Carlos Sainz estaría amenazando a Lewis Hamilton con su posible regreso a Ferrari ante la crisis que vive el siete veces campeón del mundo.

De acuerdo con información de Grada3, un regreso del corredor nacido en Madrid no está remotamente descartado: "Aunque Sainz está totalmente comprometido con el proyecto de Williams, los escarceos en el paddock siguen ahí.

"La relación con la Scuderia es mucho más que cordial y los contactos de su entorno con miembros de Ferrari son habituales. Sainz tiene abiertas las puertas de Ferrari. De hecho, nunca se le han cerrado", aseguraron.

Los rumores sobre una vuelta del número 55 a la Scuderia han crecido en los últimos días y nadie se ha atrevido a descartar al 100% la posibilidad de que en Maranello piensen en el madrileño.

Relacionado: INCREÍBLE: ATACAN a Carlos Sainz por el CHOQUE con Liam Lawson

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!