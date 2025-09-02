INCREÍBLE: ATACAN a Carlos Sainz por el CHOQUE con Liam Lawson

Carlos Sainz recibió un increíble ataque luego del incidente que sufrió con Liam Lawson en el pasado Gran Premio de Países Bajos.

El jefe del equipo Racing Bulls, Alan Permane, aseguró que la maniobra del español impidió alcanzar un resultado aún mejor para su corredor. El ingeniero de carrera de Lawson, Mattia Spini, expresó su desencanto por el resultado perdido e instó a su piloto a seguir adelante con la cabeza en alto a pesar del contratiempo.

El propio Permane defendió a Lawson: "Siento mucho lo ocurrido para Liam, pues sin el contacto de Sainz, él habría logrado una posición de privilegio e incluso habría terminado quinto", expresó.

El piloto español no dudó en manifestar su desacuerdo: "Resulta absurdo recibir una penalización por esto. Aún tengo que hablar con los comisarios para comprender su criterio. Es inaceptable y no está a la altura del nivel que la F1 debe ofrecer. Me preocupa tanto como piloto como en mi papel de director en GPDA", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

