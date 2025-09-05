Franco Colapinto Hoy: Alpine tiene claro su futuro; Revelan al ideal para reemplazarlo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 4 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Ha salido un reporte en el que se revela al candidato principal para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine. ::: LEER MÁS
Alpine ha anunciado consecuencias contra los mensajes de aficionados argentinos a favor de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez. ::: LEER MÁS
