F1 Hoy: Alonso define su retiro de la Fórmula 1; Alpine reemplaza a Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 3 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Alpine comunicó de manera oficial que Franco Colapinto será reemplazado con Paul Aron. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso podría definir su retiro de la Fórmula 1 gracias a un nuevo reporte sobre Aston Martin. ::: LEER MÁS
Alpine ha cometido una nueva injusticia contra Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso y Aston Martin fueron señalados por Red Bull Racing gracias a la influencia de Adrian Newey, algo que supuestamente estaba prohibido en la temporada 2025. ::: LEER MÁS
