¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso y Aston Martin de TRAMPA!

Fernando Alonso y Aston Martin fueron señalados por Red Bull Racing gracias a la influencia de Adrian Newey, algo que supuestamente estaba prohibido en la temporada 2025.

Helmut Marko, asesor del equipo, declaró lo siguiente en palabras publicadas por Planet F1 sobre el rendimiento de la escudería del bicampeón en las últimas semanas: "No lo sé, pero Newey siempre es una ventaja.

"El salto es enorme. En Spa, seguían siendo últimos o penúltimos [equipo en ritmo], y ahora suelen estar en los puntos. Sin duda, eso indica que alguien ahí tiene alguna influencia", aseguró.

De acuerdo con las reglas de la F1, el diseñador ex de Red Bull no podía tener influencia en Aston hasta terminar su periodo de "jardinería". La escudería ha afirmado en numerosas ocasiones que Newey está enfocado en 2026.

Relacionado: CONFIRMADO: La noticia que definiría el RETIRO de Fernando Alonso de la Fórmula 1

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!