¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso y Aston Martin de TRAMPA!
Fernando Alonso y Aston Martin fueron señalados por Red Bull Racing gracias a la influencia de Adrian Newey, algo que supuestamente estaba prohibido en la temporada 2025.
Helmut Marko, asesor del equipo, declaró lo siguiente en palabras publicadas por Planet F1 sobre el rendimiento de la escudería del bicampeón en las últimas semanas: "No lo sé, pero Newey siempre es una ventaja.
"El salto es enorme. En Spa, seguían siendo últimos o penúltimos [equipo en ritmo], y ahora suelen estar en los puntos. Sin duda, eso indica que alguien ahí tiene alguna influencia", aseguró.
De acuerdo con las reglas de la F1, el diseñador ex de Red Bull no podía tener influencia en Aston hasta terminar su periodo de "jardinería". La escudería ha afirmado en numerosas ocasiones que Newey está enfocado en 2026.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?
El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.
- 1. Óscar Piastri 309 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 205 puntos
- 4. George Russell 184 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 64 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Isack Hadjar 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Oliver Bearman 16 puntos
- 17. Carlos Sainz 16 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
