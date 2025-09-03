F1 Hoy: Gran tentación para Alonso; Así es el contrato de Checo en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 3 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro. ::: LEER MÁS
La leyenda de la F1, Juan Pablo Montoya, ha señalado que la participación de Mercedes en Alpine podría tentar a Fernando Alonso a dejar Aston Martin. ::: LEER MÁS
Cadillac F1 ha nombrado como pilotos a Valtteri Bottas y Checo Pérez, y el piloto finlandés ha compartido su increíble rutina para estar en forma. Seguro que, tras ver esto, ya no te apetecerá hacer ejercicio jamás. ::: LEER MÁS
Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine. ::: LEER MÁS
Adrian Newey ha comentado recientemente las posibilidades de que Max Verstappen se una a Aston Martin, en medio de una sorprendente actualización sobre el desarrollo del coche de F1 para 2026. ::: LEER MÁS
