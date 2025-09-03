La sorprendente confesión de Newey que causó TERREMOTO en Aston Martin

Adrian Newey ha comentado recientemente las posibilidades de que Max Verstappen se una a Aston Martin, en medio de una sorprendente actualización sobre el desarrollo del coche de F1 para 2026.

Desde que se incorporó en marzo como asesor técnico principal, Newey ha trabajado intensamente en el retador para 2026 y en la adaptación al nuevo reglamento de F1.

Según el expiloto Riccardo Patrese, quien conversó con Newey, el diseñador confía en que el próximo año Aston Martin no estará preparado para contender por el campeonato.

“Hablé con Adrian en Goodwood y me dejó muy claro que prefieren no generar grandes expectativas, ya que no se sentirán listos para pelear el título”, relató Patrese a RacingTipster. Aunque, en el fondo, Newey guarda la esperanza de estar a la altura cuanto antes, prefiere no anunciarlo abiertamente.

¿Se cambiará Verstappen a Aston Martin?

El legendario diseñador también se refirió a la posible llegada de Verstappen a Aston Martin y detalló las condiciones para que esta opción cobre sentido. Newey afirmó que el equipo tampoco estará en condiciones de fichar a Verstappen el próximo año, dado que no creen poder ofrecerle un coche ganador.

“Veremos cómo se desarrollan los hechos. Conociendo la fuerza competitiva de Verstappen, si el monoplaza demuestra potencial para luchar por el campeonato, sin duda podría encajar en Aston Martin”, explicó Patrese.

Aunque a principios de este año se le vinculó con Aston Martin, el campeón ha reiterado su lealtad a Red Bull tras una temporada complicada.

Sin embargo, se espera que en 2026 el panorama cambie, y tanto Verstappen como su entorno estén pendientes del equipo que logre dominar las nuevas normas, evaluando una posible incorporación para 2027.

