¿Se va? La tentación que puede hacer a Alonso ABANDONAR Aston Martin

La leyenda de la F1, Juan Pablo Montoya, ha señalado que la participación de Mercedes en Alpine podría tentar a Fernando Alonso a dejar Aston Martin.

A pesar de haber cumplido 44 años, el bicampeón deja claro que aún no se retira y está abierto a explorar nuevas oportunidades en su carrera.

Tanto Alonso como su compañero Lance Stroll tienen contrato con Aston Martin hasta finales de 2026. No obstante, para ese momento Alpine pasará a utilizar motores Mercedes, lo que, según Montoya, podría influir en la decisión de Alonso de abandonar su actual equipo.

Hablando con Casas De Apuestas, Montoya destacó la situación incierta del mercado de pilotos en F1. “Si Fernando Alonso se traslada a Alpine con un contrato de dos años, implicaría que George Russell se ha marchado a Aston Martin. Creo que Alonso tiene un compromiso a largo plazo con Aston, y solo saldría de allí si la escudería ya no lo necesita”, afirmó.

Añadió además: “La única razón que podría llevar a Fernando a Alpine es contar con un motor Mercedes, disponer de un coche competitivo y, sobre todo, tener a Flavio Briatore cerca, ya que ambos mantienen una relación muy estrecha. Además, la posible disponibilidad de George Russell pondría a Aston Martin en una situación difícil, haciéndoles replantear si están satisfechos con sus pilotos, especialmente con el respaldo de Adrian Newey y Honda”.

Fernando Alonso y Lance Stroll consolidados como dúo de pilotos para Aston Martin en 2026

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Se retirará Alonso con Aston Martin?

Al igual que su colega y campeón Max Verstappen, el 2026 se perfila como el año ideal para que Alonso evalúe el nivel de sus rivales, coincidiendo con la implementación de nuevas regulaciones en la Fórmula 1 el próximo año.

El piloto de 44 años ha dejado claro que no piensa retirarse de inmediato, aunque si los problemas derivados de su reciente lesión de espalda continúan hasta el próximo año, podrían volver a influir en su decisión final.

Cabe recordar que Alonso se retiró técnicamente al finalizar la temporada 2018, aunque ese paréntesis pronto se convirtió en una breve pausa. En 2021, regresó a la pista con Alpine, el mismo equipo con el que se coronó campeón en 2005 y 2006.

Si algo ha enseñado su trayectoria, es que el único equipo para el que Alonso estaría dispuesto a continuar en la F1 es Alpine, tras regresar en dos ocasiones, siendo su salida anterior solo un interludio. Su estrecha relación con el equipo de Briatore es innegable, y tras sumar 26 puntos en las últimas seis carreras de 2025, no se descarta que participe en futuras negociaciones durante la temporada baja.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!