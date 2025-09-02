El INSÓLITO entrenamiento del compañero de Checo en su preparación para F1 2026

Cadillac F1 ha nombrado como pilotos a Valtteri Bottas y Checo Pérez, y el piloto finlandés ha compartido su increíble rutina para estar en forma. Seguro que, tras ver esto, ya no te apetecerá hacer ejercicio jamás.

El finlandés fue despedido de Sauber a finales del año pasado y volverá a la parrilla junto a Cadillac cuando ingresen a la F1 en 2026. Además, su nombre también figura actualmente como piloto reserva de Mercedes y ha sido mentor por el momento de Andrea Kimi Antonelli.

Las exigencias de ser piloto son muy elevadas. No basta con rendir en el coche, también es necesario mantener una forma física impecable fuera de la pista.

Bottas publicó un vídeo en el que se le ve entrenando junto a su compañera Tiffany Cromwell. ¡Prepárate! Lo que estás a punto de ver te hará sentir pequeño.

Bottas is a fitness king

Así es el régimen de entrenamiento de Valtteri Bottas

Para muchos, un trote de 30 minutos por el sur de Francia bastaría para una jornada. Sin embargo, Bottas apenas se calmó con un par de sorbos de agua antes de volver a ponerse manos a la obra.

Su sesión de fuerza incluyó unos complicados giros rusos, mientras su entrenador Paul Ripke le daba órdenes enérgicas, animándolo a superar sus propios límites en todo momento.

Durante la sesión, se oían exclamaciones como: “¡Vamos! Demuéstrame que eres un piloto de Fórmula 1. ¡Sí, sí!” que retumbaban en el ambiente de esfuerzo y superación.

En un momento, Bottas se puso a entrenar sobre una colchoneta de yoga, llevando puesto su casco de competición. Este curioso ejercicio forma parte de los métodos esenciales para mantener la fuerza en el cuello, algo vital para cualquier piloto de F1.

En un giro inesperado, el piloto mostró a la cámara su impresionante musculatura cervical, tensando todo su cuerpo de una manera que resultó bastante imponente para arrancar la semana.

Al finalizar este agotador régimen, Bottas y Cromwell (Tiffany, no Oliver) se relajaron en la sauna, acompañados de una cerveza; ese instante de relax es el único momento del entrenamiento con el que muchos nos identificamos.

