close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias

Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 2 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine. ::: LEER MÁS

Alpine ha anunciado consecuencias contra los mensajes de aficionados argentinos a favor de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1896 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¿Falsas expectativas? El CAÓTICO manejo de Alpine que ha afectado a Colapinto
Alpine

¿Falsas expectativas? El CAÓTICO manejo de Alpine que ha afectado a Colapinto

  • hace 12 minutos
El INSÓLITO entrenamiento del compañero de Checo en su preparación para F1 2026
Cadillac

El INSÓLITO entrenamiento del compañero de Checo en su preparación para F1 2026

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias
Alpine

Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias

  • 2 hours ago
¿Cuántos años tiene Checo Pérez de contrato en Cadillac?
Cadillac

¿Cuántos años tiene Checo Pérez de contrato en Cadillac?

  • 3 hours ago
¿Se va? La tentación que puede hacer a Alonso ABANDONAR Aston Martin
Aston Martin

¿Se va? La tentación que puede hacer a Alonso ABANDONAR Aston Martin

  • 3 hours ago
URGENTE: ¡Alpine anuncia CONSECUENCIAS tras mensajes de argentinos por Franco Colapinto!
Alpine

URGENTE: ¡Alpine anuncia CONSECUENCIAS tras mensajes de argentinos por Franco Colapinto!

  • Hoy 19:00
MÃ¡s noticias

Más leído

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
10.000+ views

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano

  • 14 agosto
 Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
10.000+ views

Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano

  • 13 agosto
 Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
10.000+ views

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • 14 agosto
 BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
5.000+ views

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 15 agosto
 Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano:
5.000+ views

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • 13 agosto
 El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
5.000+ views

El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez

  • 15 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x