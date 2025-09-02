Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias
Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 2 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine. ::: LEER MÁS
Alpine ha anunciado consecuencias contra los mensajes de aficionados argentinos a favor de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Falsas expectativas? El CAÓTICO manejo de Alpine que ha afectado a Colapinto
- hace 12 minutos
El INSÓLITO entrenamiento del compañero de Checo en su preparación para F1 2026
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy; Caótica gestión de Alpine; Anuncian consecuencias
- 2 hours ago
¿Cuántos años tiene Checo Pérez de contrato en Cadillac?
- 3 hours ago
¿Se va? La tentación que puede hacer a Alonso ABANDONAR Aston Martin
- 3 hours ago
URGENTE: ¡Alpine anuncia CONSECUENCIAS tras mensajes de argentinos por Franco Colapinto!
- Hoy 19:00
Más leído
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"
- 13 agosto
El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
- 15 agosto