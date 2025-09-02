F1 Hoy: Sainz explota contra Lawson; Alonso defiende a Verstappen
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 1 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz y Liam Lawson terminaron en duodécimo y decimotercero puesto durante el Gran Premio de Holanda en Zandvoort. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz lanzó duras críticas a Liam Lawson. El piloto español acusó al corredor de Racing Bulls de haber sido demasiado agresivo en la reanudación y lo responsabilizó del choque en la primera curva. ::: LEER MÁS
Isack Hadjar brilló con Racing Bulls, posicionándose en tercer lugar justo detrás de Max Verstappen para obtener su primer podio. Este resultado reavivó el debate sobre cómo le iría a Verstappen en ese monoplaza, y Fernando Alonso tiene la respuesta clara. ::: LEER MÁS
Max Verstappen podría contar con un compañero externo en Red Bull Racing ya en 2026. El piloto neerlandés se vería acompañado por Alex Palou, una opción que, según Fernando Alonso, resulta perfectamente comprensible. ::: LEER MÁS
