¡Lawson RETA a Sainz a un cara a cara!

Carlos Sainz lanzó duras críticas a Liam Lawson. El piloto español acusó al corredor de Racing Bulls de haber sido demasiado agresivo en la reanudación y lo responsabilizó del choque en la primera curva.

Sin embargo, los comisarios concluyeron que Sainz era el principal culpable y le impusieron una penalización de diez segundos, lo que enfureció aún más al piloto de Ferrari.

Después de la carrera, Sainz no dudó en expresar su descontento con Lawson. “Con Liam siempre es complicado cederle espacio. Parece que prefiere el contacto, arriesgándose a un abandono o a pinchar una llanta, en lugar de permitir que los coches circulen lado a lado".

"Espero que aprenda con el tiempo, ya que pone en juego demasiados puntos por una maniobra innecesaria, como la de hoy. Además, me han sumado una penalización de diez segundos. Es realmente absurdo”, comentó el piloto.

Lawson es consciente de las reglas

Lawson respondió poco después a las críticas y explicó que fue Sainz quien optó deliberadamente por una maniobra peligrosa. “Entiendo que no esté contento; yo tampoco lo estoy. Eso arruinó mi carrera, pero las normas son así y todos las conocemos. Este año ya he pasado por situaciones similares en las que, pensando tener espacio, terminé recibiendo una penalización. Es algo de lo que se aprende”, señaló.

Según el piloto neozelandés, la sincronización fue simplemente desafortunada. “Todos lo sabemos: en una reanudación la pista está resbaladiza y los neumáticos fríos. Es válido lanzarse a una acción, pero también es arriesgado. Sí, acabamos chocando –lo cual no es lo ideal– y precisamente por eso se impuso la penalización”, comentó Lawson.

El piloto añadió que preferiría que Sainz se acercara a dialogar en lugar de desahogar su frustración a través de la prensa. “Tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, pero me gustaría que viniera a hablar conmigo directamente en lugar de contarle todo a los demás. Si hubiera sido mi error, yo también habría sido sancionado. Entiendo su frustración y sé que ambos preferiríamos evitar este tipo de situaciones, pero son las reglas, y debemos respetarlas”.

