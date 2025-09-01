Sainz arremete contra el KAMIKAZE Lawson

Carlos Sainz y Liam Lawson terminaron en duodécimo y decimotercero puesto durante el Gran Premio de Holanda en Zandvoort.

Sin embargo, el incidente protagonizado por ambos llamó más la atención: Sainz sufrió daños en el alerón delantero y Lawson se quedó con una llanta pinchada. Además, el piloto español recibió una penalización y no dudó en expresar su descontento tanto hacia Lawson como hacia la FIA.

Después de la carrera, Sainz criticó duramente el comportamiento de Lawson. “El incidente es bastante claro. Hemos visto varias ocasiones en las que dos pilotos compiten juntos en la primera curva sin generar choques innecesarios".

"Con Liam siempre es complicado evitar el roce, y eso conlleva riesgos que pueden costarle puntos importantes. Confío en que con el tiempo mejore, ya que de lo contrario se pone en peligro su propio rendimiento”, comentó el piloto a GPFans.

"No le estaba intentando ni adelantar, le obligaba a cerrar para que tuviera ruedas más sucias para en la siguiente vuelta buscar el adelantamiento, pero aún así Liam ha decidido que era mejor abrir el volante y chocarme antes que aguantar un paralelo", finalizó.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?

