El ÚLTIMO consejo de Alonso hacia Verstappen levantará muchas dudas

Max Verstappen podría contar con un compañero externo en Red Bull Racing ya en 2026. El piloto neerlandés se vería acompañado por Alex Palou, una opción que, según Fernando Alonso, resulta perfectamente comprensible.

Esta semana se ha conocido que Red Bull Racing muestra interés en Palou, quien se consagró campeón mundial en IndyCar esta temporada. El español mantiene contrato hasta finales de 2026, por lo que, para unirse a Verstappen, el equipo tendría que llegar a un acuerdo para adquirirlo.

Alonso comentó ante los medios presentes en Zandvoort, entre ellos GP Fans, que cree firmemente que Palou tiene lo necesario para adaptarse al exigente mundo de la Fórmula 1.

"Sin duda, es un reto, sobre todo al compararlo con IndyCar. Todos nosotros estamos habituados a este entorno, a los equipos y a los circuitos. Tiene un gran talento y se adaptará rápidamente", señaló.

Palou también dependerá del coche en la F1

Alonso, que ya ha experimentado personalmente este tipo de desafíos, recalca que el rendimiento de Palou estará fuertemente condicionado por el vehículo que tenga a su disposición.

"Todo se reduce, en última instancia, al coche con el que compitas. Si te ves obligado a seguir peloteos en la parte trasera, te será más difícil adaptarte, cometerás más errores intentando compensar. En un coche competitivo, todo se hace más sencillo. Estoy convencido de que posee el nivel necesario para la Fórmula 1 y, si se le da la oportunidad, me alegraría mucho verlo triunfar", añadió.

Cuando le preguntaron cuál sería su consejo para Palou si él fuera su mánager –rol que actualmente desempeña, entre otros, Gabriel Bortoleto– Alonso respondió con naturalidad.

"No lo sé. Como dije en su momento en el caso de Max Verstappen y Mercedes, si necesitan asesoramiento, mi correo está siempre disponible". Con ello, el español dejó claro que, para recibir su consejo experto, habría que invertir una suma considerable, situación que probablemente se aplique también a Red Bull y Palou.

