La AUDAZ predicción de Alonso sobre Verstappen que molestará a Red Bull

Isack Hadjar brilló con Racing Bulls, posicionándose en tercer lugar justo detrás de Max Verstappen para obtener su primer podio. Este resultado reavivó el debate sobre cómo le iría a Verstappen en ese monoplaza, y Fernando Alonso tiene la respuesta clara.

De acuerdo a los que ha visto el piloto español de los pilotos con el auto de Racing Bulls, Verstappen seguiría luchando por el título mundial si lo estuviera manejando actualmente.

El Gran Premio de Holanda fue sin duda el momento cumbre para Verstappen y sus seguidores. Antes del primer fin de semana tras la pausa de verano, ya se intuía la dura batalla contra los McLaren, quienes avanzan firmemente rumbo a su segundo título de constructores consecutivo.

Frente a la expectación del público holandés, Verstappen dio todo y logró cerrar la brecha, asegurándose el segundo puesto para el tetracampeón mundial en la carrera de Zandvoort.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Max Verstappen?

Poco después se destacó la brillante actuación de Hadjar, que supo sorprender con determinación. Racing Bulls, escudería hermana de Red Bull, vive una temporada de gran rendimiento y constante mejora.

Se comenta a menudo lo que Verstappen podría lograr en un coche tan ágil. Karun Chandhok lo manifestó en Sky Sports: "Me encantaría ver lo que pasa si Max Verstappen conduce una Racing Bulls", afirmó el sábado.

Alonso parece tener la respuesta: "Las Racing Bulls dominan cada carrera. Si Verstappen estuviera en ese coche, lucharía codo a codo por el campeonato mundial", declaró el español en conversación con AS.

"Lo vimos a comienzos de año con Tsunoda, quien solía terminar entre los seis primeros y, de repente, perdió la Q1", concluyó el piloto.

