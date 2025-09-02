close global

sergio perez, contract, graphic

Checo Pérez Hoy: Humilla a Red Bull; La razón para llegar a Cadillac

Checo Pérez Hoy: Humilla a Red Bull; La razón para llegar a Cadillac

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 1 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés. ::: LEER MÁS

Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha hablado abiertamente sobre el nivel que tendrá Cadillac en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

