Checo Pérez Hoy: Humilla a Red Bull; La razón para llegar a Cadillac

Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés. ::: LEER MÁS

Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha hablado abiertamente sobre el nivel que tendrá Cadillac en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

