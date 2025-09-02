Franco Colapinto Hoy: El factor que le salva el lugar en la Fórmula 1; Conectado a las prácticas de Checo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 1 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, pero tuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en onceava posición. ::: LEER MÁS

La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes de la Dutch Grand Prix. ::: LEER MÁS

