Franco Colapinto Hoy: El factor que le salva el lugar en la Fórmula 1; Conectado a las prácticas de Checo
Franco Colapinto Hoy: El factor que le salva el lugar en la Fórmula 1; Conectado a las prácticas de Checo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 1 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, pero tuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en onceava posición. ::: LEER MÁS
La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes de la Dutch Grand Prix. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Humilla a Red Bull; La razón para llegar a Cadillac
- hace 48 minutos
¡Más claro imposible! Checo HUMILLA a Red Bull
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: El factor que le salva el lugar en la Fórmula 1; Conectado a las prácticas de Checo
- 2 hours ago
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- Ayer 21:39
La estadística que confirma el FRACASO de Hamilton en Ferrari
- Ayer 20:51
Mercedes tiene clara la MEJORA que busca de Antonelli para mantenerlo
- Ayer 19:37
Más leído
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"
- 13 agosto
El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
- 15 agosto