La REINA de Holanda responde al deseo de Colapinto

La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes de la Dutch Grand Prix.

Colapinto había expresado su anhelo de encontrarse con ella en Zandvoort, y Giedo van der Garde se encargó de hacerle llegar este deseo a nuestra monarca.

“¿En serio vendrá?” exclamó Colapinto, sorprendido y emocionado al recordar que Máxima ya había asistido en tres ocasiones a esta carrera. Bromeó diciendo que, además de apoyar a Verstappen, la reina debería brindarle su respaldo.

“Me llena de orgullo ver su trabajo, y los argentinos también se sienten orgullosos de ella y de lo que representa. Es un placer verla triunfar en Holanda, especialmente por sus raíces argentinas. Espero que asista a la carrera y disfrute de todo el fin de semana. Sería fantástico tener la oportunidad de saludarla”, afirmó con optimismo. Y, quién sabe, quizás tenga suerte, pues en efecto, Máxima se encuentra en Zandvoort.

Máxima responde a la petición de Colapinto en Zandvoort

El rey Willem-Alexander y la reina Máxima hicieron acto de presencia en la parrilla justo antes del inicio de la Dutch Grand Prix. Allí, el comentarista de Viaplay, Van der Garde, aprovechó la ocasión para mencionar la petición de Colapinto.

Le preguntó a la reina si ya había tenido la oportunidad de conocer a su compatriota tras expresar su deseo.

“Aún no, pero creo que ahora mismo está concentrado en otros asuntos. Tú estás centrada y no te dejas distraer”, respondió la monarca con naturalidad.

“Aunque, quién sabe, tal vez eso cambie”. Por lo tanto, Colapinto aún tiene motivos para mantener viva la esperanza.

