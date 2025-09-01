Franco Colapinto Hoy: Alpine lo arruina en Países Bajos; La reina responde a sus deseos
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 31 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, pero tuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en onceava posición. ::: LEER MÁS
La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes de la Dutch Grand Prix. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se puso celoso de Max Verstappen por culpa de una famosa seguidora del cuatro veces campeón del mundo. ::: LEER MÁS
