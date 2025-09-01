close global

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo arruina en Países Bajos; La reina responde a sus deseos

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 31 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto continúa con su sequía de puntos en la temporada, pero tuvo su mejor resultado de la temporada al terminar en onceava posición. ::: LEER MÁS

La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes de la Dutch Grand Prix. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se puso celoso de Max Verstappen por culpa de una famosa seguidora del cuatro veces campeón del mundo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Lo comparan con Liam Lawson; Los resultados son aplastantes
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Lo comparan con Liam Lawson; Los resultados son aplastantes

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo arruina en Países Bajos; La reina responde a sus deseos
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo arruina en Países Bajos; La reina responde a sus deseos

  • 1 hour ago
La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
Formula 1

La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson

  • Ayer 21:45
Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia
Ferrari

Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia

  • Ayer 21:04
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
Formula 1

Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos

  • Ayer 16:45
Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli
Mercedes

Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli

  • Ayer 20:33
Más leído

¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
20.000+ views

¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!

  • 12 agosto
 F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
10.000+ views

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano

  • 14 agosto
 Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
10.000+ views

Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano

  • 13 agosto
 Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
10.000+ views

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • 14 agosto
 BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
5.000+ views

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 15 agosto
 Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano:
5.000+ views

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • 13 agosto

