F1 Hoy: La estrategia detrás del regreso de Checo; Su primera acción en Cadillac
F1 Hoy: La estrategia detrás del regreso de Checo; Su primera acción en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes este jueves 28 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez sacó a la luz un factor con Cadillac que lo volvería muy competitivo en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y no dudó en dejar claro lo que piensa sobre la afición mexicana y cómo fueron un factor importante para su regreso. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y ha aprovechado para exhibir a Red Bull y dar valor al trabajo que hizo ahí. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y explicó lo que sigue en este nueva etapa de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto: ¿Víctima de una injusticia a su favor en Alpine?
- hace 40 minutos
Las palabras que Antonelli más deseaba escuchar desde Mercedes
- hace 43 minutos
Señalan el principal PROBLEMA de Hamilton en Ferrari
- 1 hour ago
BOMBAZO: ¡Se adelanta el REGRESO de Checo Pérez a un F1!
- 1 hour ago
CONTUNDENTE mensaje de Mercedes sobre el FUTURO de Kimi Antonelli
- 2 hours ago
CONFIRMAN el terrible error de Lewis Hamilton en Ferrari: "Es demasiado"
- 2 hours ago
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
- 9 agosto
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
- 10 agosto