﻿
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Mexico, Mexican Grand Prix, 2024

F1 Hoy: La estrategia detrás del regreso de Checo; Su primera acción en Cadillac

F1 Hoy: La estrategia detrás del regreso de Checo; Su primera acción en Cadillac

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Mexico, Mexican Grand Prix, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes este jueves 28 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez sacó a la luz un factor con Cadillac que lo volvería muy competitivo en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y no dudó en dejar claro lo que piensa sobre la afición mexicana y cómo fueron un factor importante para su regreso. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y ha aprovechado para exhibir a Red Bull y dar valor al trabajo que hizo ahí. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y explicó lo que sigue en este nueva etapa de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Más noticias

