Sergio Pérez sacó a la luz un factor con Cadillac que lo volvería muy competitivo en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En una charla con SkySports luego de anunciarse su regreso la próxima campaña, el corredor mexicano se pronunció sobre las nuevas reglamentaciones: "Creo que esta era de coches en la que se encontraban, con los coches de efecto suelo, es complicada.

"Ha sido complicada, pero, obviamente, creo que con Lewis, lo han visto. Hizo un trabajo tremendo en Mercedes cuando tenían un coche competitivo. Creo que para él, al final de una era, cambiar de equipo y adaptarse ha sido complicado. Pero, obviamente, es un piloto fantástico. Y seguro que lo resolverá.

"Creo que lo hemos visto con muchos pilotos diferentes: se trata de adaptar un coche a un estilo de conducción, que a veces lleva un poco más de tiempo que en otras. Así que, sí, lo he hecho bien en épocas anteriores. Así que, sí, espero que las nuevas regulaciones se adapten a mi estilo", comentó.

Relacionado: URGENTE: Valtteri Bottas NIEGA a Checo Pérez como piloto 1 en Cadillac

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!