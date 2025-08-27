Valtteri Bottas rompió el silencio y respondió si es que Sergio Pérez será el piloto número 1 en Cadillac.

En una pequeña charla publicada en sus redes sociales, el ex corredor de Mercedes dijo lo siguiente sobre la jerarquía dentro de la nueva escudería estadounidense: "Creo que es muy notorio, en este equipo, no hay un número 1 ni hay número 2.

"Estamos en esto juntos, trabajaremos juntos en todo, ayudando al equipo, seremos una buena dupla", respondió el piloto finlandés ante una de las dudas más grandes desde que fue el anunció oficial.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

