Checo ANUNCIA lo primero que hará al llegar a Cadillac

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y explicó lo que sigue en este nueva etapa de la Fórmula 1.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano destacó los primeros pasos que tendrá que tomar con Cadillac.

"Ahora empieza el trabajo real, preparar la temporada, prepararme yo en todos los sentidos, eso es lo importante", explicó Checo.

"Lo primero es visitar la fábrica y conocer todo el equipo, ya conozco a algunos pero es conocer a todos, ver como va el coche, ver todos los departamentos, hacer una prueba de regresar uno o dos días y poder estar listo antes de los días de pruebas", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

