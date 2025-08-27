Checo EXHIBE los malos manejos dentro de Red Bull y su predecible caos

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y ha aprovechado para exhibir a Red Bull y dar valor al trabajo que hizo ahí.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano destacó que lo que ha sucedido con la escudería austriaca es algo que no le sorprende en absoluto, pero sí lo hace valorar más lo realizado por él.

"Si, al final pues hay hasta ciertas cosas que puedo decir, pero los resultados y lo que ha pasado hablan por si solos, y hoy tiene mucho mas valor lo que hice en Red Bull cuando estuve ahí, incluso yo lo valoro más", explicó.

"No me sorprendió nada lo que han batallado Liam y Yuki, yo sabia que iba a pasar, es la misma situación que viví en los años anteriores", señaló.

"Sabía que siempre era lo mismo con las mejoras y era obligatorio adaptarse al estilo de manejo de Max, entonces en lugar de evolucionar era adaptarse a Max, sabía que iba a pasar y ahí están los resultados para ellos", finalizó.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!