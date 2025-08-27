Checo revela el elemento INESPERADO que fue clave para su regreso a la F1

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y no dudó en dejar claro lo que piensa sobre la afición mexicana y cómo fueron un factor importante para su regreso.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano destacó a la afición de su país como la mejor del mundo, y otros detalles que vivió mientras estuvo fuera de la parrilla.

"Si extrañaba, les dije, les dije que nos volveríamos a ver. Esto se convirtió mucho más grande que solo un piloto, México es la mejor afición del mundo, estoy feliz de regresar con todos ustedes".

"Este tiempo que paré asimilé muchas cosas, cuando estas en la burbuja f1 no asimilas lo que significas para la gente, tu país, la gente involucrada".

"En la calle me preguntaban siempre qué iba a hacer, eso para mi estos meses que no sabía que seguía en mi carrera, pero toda esta ilusión que doy al país me llena mucho y es un motor importante por el cual regreso"

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!