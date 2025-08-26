F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 26 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha movido sigilosamente sus fichas en el tablero de la Fórmula 1 y estaría forjando un nexo con Cadillac para 2026 gracias a Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Cadillac estaría muy cerca de anunciar a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como nuevos pilotos de la escudería para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
