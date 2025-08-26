close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto

F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 26 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha movido sigilosamente sus fichas en el tablero de la Fórmula 1 y estaría forjando un nexo con Cadillac para 2026 gracias a Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Cadillac estaría muy cerca de anunciar a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como nuevos pilotos de la escudería para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1574 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Franco Colapinto

Últimas Noticias

F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto
Formula 1

F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto

  • 2 hours ago
El nexo de Colapinto con Checo y Cadillac para 2026
Formula 1

El nexo de Colapinto con Checo y Cadillac para 2026

  • 3 hours ago
Checo revela lo que hará MUY COMPETITIVO a Cadillac
Cadillac

Checo revela lo que hará MUY COMPETITIVO a Cadillac

  • 3 hours ago
Así fue como Cadillac CONVENCIÓ a Checo para firmar con ellos
Cadillac

Así fue como Cadillac CONVENCIÓ a Checo para firmar con ellos

  • Hoy 18:00
OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
Cadillac

OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

  • Hoy 13:35
La BRUTAL reacción en Estados Unidos sobre la llegada de Checo
Cadillac

La BRUTAL reacción en Estados Unidos sobre la llegada de Checo

  • Hoy 17:30
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto
 F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
30.000+ views

F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento

  • 8 agosto
 Checo, OBLIGADO a renunciar a México a cambio de la F1
30.000+ views

Checo, OBLIGADO a renunciar a México a cambio de la F1

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x