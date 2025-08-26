El nexo de Colapinto con Checo y Cadillac para 2026

Franco Colapinto ha movido sigilosamente sus fichas en el tablero de la Fórmula 1 y estaría forjando un nexo con Cadillac para 2026 gracias a Checo Pérez.

Dentro de la parrilla es conocido que Colapinto y Checo tienen una gran relación, por lo que, después de que se diera el anuncio el día de hoy de que el mexicano será parte de Cadillac la siguiente temporada, el argentino no ha dudado en hacerse presente en las felicitaciones.

Por medio de la publicación de Instagram que oficializó la contratación de Checo con Cadillac, Colapinto dejó su comentario de felicidad de: "Vamos Checoooooooo", como reacción ante la noticia.

Sin embargo, no es una seña menor, ya que, ante las aguas tan turbulentas que tiene Alpine en el caos de la gestión de su equipo, no está asegurada la presencia del argentino con ellos para 2026, y una de las posibilidades podría ser la de convertirse en uno de los pilotos reserva de un equipo de Cadillac que está buscando únicamente gente con experiencia en la categoría reina.

Colapinto sigue bajo presión

Con la próxima reanudación del campeonato, la presión sobre Colapinto no hace más que aumentar. La temporada de "Silly Season" se reactiva poco después de que Max Verstappen confirmara su futuro en Red Bull.

Ahora, el argentino debe consolidar su puesto en las próximas carreras y disipar las dudas existentes en Alpine, mientras su equipo explora alternativas como un posible traslado a la WEC o a la IndyCar Series. Si el inestable piloto continúa en esta línea tras la pausa de verano, es probable que no volvamos a verlo en la parrilla el próximo año.

Cadillac, que se prepara para debutar como nuevo protagonista en la Fórmula 1, barajó la idea de combinar a un piloto experimentado con un novato. Tras una exhaustiva búsqueda, la decisión se centró en contar con la solidez de Pérez y Bottas.

Esta elección subraya la apuesta ambiciosa del equipo, que confía en que la experiencia del mexicano y del finlandés será clave en un año lleno de retos y aprendizajes.

