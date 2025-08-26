ÚLTIMA HORA: Anuncio INMINENTE de Cadillac con Checo Pérez

Cadillac estaría muy cerca de anunciar a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como nuevos pilotos de la escudería para la temporada 2026.

De acuerdo con información compartida en Instagram por Luis Manuel López, narrador de la categoría en español, ya hay un evento planeado para este martes 26 de agosto: "Lo que les puedo contar es que mañana en NY hay evento, privado, convocados los pilotos y el primer set de patrocinadores.

"Destaca el primero que es Tommy Hilfiger, se suman los de Checo y algo de Valteri. Hasta donde entiendo Checo va con Telcel, Kit Kat, Maja, Patron. Y podría haber mas durante el invierno.

"¿Por qué en NY? Dos cosas: es el primer equipo 100% nuevo después de muchos años y F1 quiere darle una bienvenida para que se haga ruido en Wall Street (que aumenten las acciones).

"Segundo: la primera tienda de Hilfiger por ventas en el mundo es la de NY ahi se pone en marcha el plan de merch a partir de mañana", informaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

