F1 Hoy: Sainz recibe ayuda de Tom Brady; Buscan a piloto español para Red Bull

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 25 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se tomó un respiro en su agitada agenda para probar un prototipo de Aston Martin diseñado por Adrian Newey. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió tener una importante ayuda rumbo al Gran Premio de Las Vegas. ::: LEER MÁS

Red Bull Racing está convencido de que Yuki Tsunoda no está a la altura para compartir automóvil con Max Verstappen en 2026. Por ello, el equipo busca un nuevo compañero de escudería, que podría venir de fuera de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un nuevo jefe de equipo próximamente en Alpine, por lo que el argentino confía en tener más estabilidad en la escudería. ::: LEER MÁS

