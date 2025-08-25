La FIA prueba el Aston Martin diseñado por Newey

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se tomó un respiro en su agitada agenda para probar un prototipo de Aston Martin diseñado por Adrian Newey.

Adrian Newey se unió a Aston Martin en marzo de 2025 como su socio técnico principal. Aunque su participación en el coche de este año ha sido limitada, su energía se centra en preparar el reto para 2026.

El veterano británico de 66 años ya había colaborado con el equipo de Silverstone antes de esta temporada, participando en un proyecto muy especial fuera de la Fórmula 1.

En 2021, Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies – en ese entonces representado por Newey – crearon el Aston Martin Valkyrie Spider, un hiperauto que combina una aerodinámica inspirada en la F1 y un rendimiento excepcional con la experiencia de conducir al aire libre.

Ben Sulayem ha compartido recientemente su entusiasmo tras haber conducido este hiperauto. En un video publicado en su cuenta de Instagram se le ve al volante mientras disfrutaba de la experiencia. El pie de foto decía: “Disfrutando del volante. Excelencia del Aston Martin Valkyrie Spider, motor V12. #Valkyrie.”

La creciente lista de logros de Newey

En los últimos meses de su etapa en Red Bull, este legendario diseñador dejó a un lado la Fórmula 1 para centrarse en el proyecto hiperauto RB17 de la propia Red Bull.

A sus 66 años, Newey es considerado uno de los mejores diseñadores de monoplazas de la historia, habiendo obtenido un total de 25 campeonatos mundiales con Williams, McLaren y Red Bull.

El objetivo de Newey ahora es llevar el éxito a Aston Martin. El ambicioso equipo confía en él para convertirse en un rival al campeonato en los próximos años.

La temporada 2026 se perfila como un año decisivo en el que se introducirán importantes cambios en las regulaciones de la F1, lo que podría alterar el actual equilibrio competitivo.

Además, Aston Martin contará con unidades de potencia Honda desde la próxima temporada, tras la finalización de la exitosa asociación del fabricante japonés con el anterior equipo de Red Bull de Newey.

