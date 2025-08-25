Red Bull busca piloto ESPAÑOL para nuevo compañero de Verstappen en 2026

Red Bull Racing está convencido de que Yuki Tsunoda no está a la altura para compartir automóvil con Max Verstappen en 2026. Por ello, el equipo busca un nuevo compañero de escudería, que podría venir de fuera de la Fórmula 1.

Según informa IndyStar, la opción podría recaer en Alex Palou. El piloto, que ha deslumbrado en IndyCar y se coronó este año como campeón mundial con Ganassi Racing Honda, ya cuenta con cuatro títulos en la categoría estadounidense.

La intención sería que Palou compitiera en 2026 junto al cuatro veces campeón Max Verstappen. Aunque Palou tiene contrato en IndyCar hasta finales de 2026, Red Bull podría activarlo mediante una cláusula de rescisión si están dispuestos a pagar el precio requerido.

Palou en F1?

El interés por Palou en la Fórmula 1 no es nuevo y él mismo manifestó en su momento estar abierto a la idea. Sin embargo, hace tiempo que dejó de barajar esa posibilidad. Tanto su representante, Roger Yasukawa, como Ganassi Racing Honda afirman que no hay conversaciones en marcha con ningún equipo de F1.

Esto sugiere que Red Bull aún no ha formalizado ningún acercamiento y que la situación sigue siendo especulativa. Cabe recordar que Palou estuvo a punto de cambiar de equipo en dos ocasiones: en 2022 quiso irse a McLaren, y en 2024 se barajó la misma opción, aunque al final revirtió su decisión.

La pregunta ahora es si Palou, tras haber consolidado su éxito en IndyCar, estaría preparado para el salto a la F1. Mientras Yuki Tsunoda se enfrenta a la presión de un contrato próximo a vencer y a resultados poco convincentes, abundan los rumores sobre su salida posterior a 2025.

Con jóvenes promesas como Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad aún sin demostrar que merecen el asiento junto a Verstappen, la incorporación de Alex Palou podría ser la alternativa más atractiva para Red Bull en 2026.

