Tom Brady prepara ayuda especial para Sainz en el GP de Las Vegas

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió tener una importante ayuda rumbo al Gran Premio de Las Vegas.

En una práctica de golf que reunió al mejor jugador en la historia de la NFL y al actual piloto de Williams, intercambiaron algunos consejos sobre el deporte en el canal de Youtube de Williams.

En la charla, Tom explicó a Carlos la posibilidad para apoyarlo en temas físicos y su aplicación en la Fórmula 1.

"Podría contarte todo sobre ello. Para mí, es como si fuera lo único que funciona mejor que cualquier otra cosa. Sabes, cuando vayas a Las Vegas este año, te mostraré a mi mejor amigo, Alex Guerrero", explicó.

"Está ahí, dirigiendo al equipo de fútbol americano de los Raiders, y también está a cargo de un equipo de fútbol inglés, el Birmingham City, y también está a cargo de todo el programa", finalizó Brady.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!