Franco Colapinto Hoy: Poca confianza de Alpine; Misión imposible para el nuevo jefe

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 25 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tendrá un nuevo jefe de equipo próximamente en Alpine, por lo que el argentino confía en tener más estabilidad en la escudería. ::: LEER MÁS

Alpine parece no tener la suficiente confianza en Franco Colapinto a largo plazo dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS

El campeonato de Fórmula 1 2025 se reinicia la próxima semana con la segunda mitad de la temporada y pilotos como Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli enfrentan gran presión. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado